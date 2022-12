Il Genoa si porta avanti. Con due settimane d'anticipo rispetto all'inizio ufficiale della sessione invernale del calciomercato, il Grifone ha di fatto già definito il suo prossimo acquisto.



Si tratta del difensore uruguaiano classe 2004 Alan Matturro. Ieri il giocatore ha salutato attraverso i social gli ormai suoi ex tifosi del Defensor Sporting, club in cui è cresciuto e ha trascorso tutta la sua carriera fin dalle giovanili. Successivamente il ragazzo si è imbarcato per l'Italia dove il suo arrivo è previsto per oggi.



Per assicurarsi il promettente difensore cercato in passato anche dall'Inter, il Genoa sborserà al club di Montevideo 3,5 milioni di euro più una serie di bonus legati al rendimento del giocatore e alla sua eventuale futura rivendita.



Matturro è atteso a Genova nel pomeriggio di oggi per poi sottoporsi già domani alle visite mediche preliminari alla firma sul suo nuovo contratto.