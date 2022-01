Avanti un altro. Dopo il pesantissimo KO incassato ieri sera in casa della Fiorentina, il Genoa è pronto ad accogliere già quest'oggi il quarto allenatore della sua terribile stagione.



L'italo-tedesco Bruno Labbadia ha infatti risolto le residue questioni contrattuali che ancora lo legavano all'Hertha Berlino, il club guidato alla salvezza nella passata Bundesliga. Oggi il 55enne nativo di Darmstad è atteso a Genova per firmare il biennale con il Grifone.



Ad attenderlo una missione ai limiti del credibile anche per uno come lui che vanta un lungo curriculum di salvezze in Germania ma che ora si troverà a fare i conti con una squadra completamente allo sbando.



Ex centrocampista di buon livello, con all'attivo anche un paio di stagioni al Bayern Monaco e una manciata di presenze nella nazionale maggiore tedesca nella prima metà degli anni '90, Labbadia nell'ultimo decennio abbondante ha guidato alcuni dei principali club del calcio teutonico, dall'Amburgo al Bayer Leverkusen, passando per Stoccarda e Wolfsburg. Quella con il Genoa sarà per lui la prima esperienza professionale, sia come allenatore che come calciatore, lontano dal suo paese.



Labbadia subentrerà ad Aboulaye Konko, in panchina ieri sera contro la Fiorentina al posto dell'esonerato Andriy Shevchenko il quale a sua volta aveva sostituito a novembre Davide Ballardini