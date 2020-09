Siamo davvero agli ultimi dettagli limati i quali Luca Pellegrini potrà essere considerato a tutti gli effetti un giocatore del Genoa.



Ieri pomeriggio la dirigenza rossoblù si è incontrata con il procuratore del giocatore, Mino Raiola, raggiungendo l'intesa con esso e superando di fatto la concorrenza della Fiorentina, altra squadra nei giorni scorsi molto forte sul ragazzo. Quella con la Juve invece, d'Intesa, era già stata trovata in mattinata sulla base di un prestito secco annuale senza alcun diritto o obbligo di riscatto da parte del Grifone.



Pellegrini è atteso ora in città per sostenere le visite mediche. Il suo arrivo potrebbe avvenire già oggi o al più tardi domani, consentendo così a Rolando Maran, che ha avuto modo di conoscerlo lo scorso anno a Cagliari, di averlo a disposizione per la trasferta di domenica pomeriggio a Napoli.