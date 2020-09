Sono bastati sette minuti a Marko Pjaca per mettere a segno la prima rete con la nuova maglia del Genoa.



Un gol che sa di liberazione per il croato di proprietà della Juventus che a fine gara ha commentato così la sua prodezza: "Non mi aspettavo un inserimento così veloce, forse solo in un sogno - ha dichiarato ai microfoni di DAZN - È iniziata bene: una vittoria importante. Non c’è voluto molto per convincermi a venire: volevo venire qui e volevo giocare. Spero di avere una bella esperienza al Genoa, di aiutare la squadra e di fare un’annata buona insieme ai compagni. Bisogna lavorare tantissimo, avere voglia e fortuna".



Sull'azione della rete Pjaca non ha mancato di elogiare il compagno Ghiglione: "Mi ha fatto un assist bellissimo. Ma non conta chi fa gol, conta giocare bene e cercare di vincere. Mi sembra un bel gruppo con bravi ragazzi e giocatori: penso avremo modo di toglierci delle soddisfazioni”.