Da settimane il Genoa è al lavoro per provare a trattenere con sé Kevin Strootman.



Arrivato in prestito a gennaio dal Marsiglia, in rossoblù l'olandese si è rilanciato a grandi livelli dopo un paio di stagione difficili. Anche per questo motivo di profonda riconoscenza nei confronti del club ligure, il 31enne ex Roma accetterebbe di buon grado l'ipotesi di proseguire la sua esperienza all'ombra della Lanterna.



Una prospettiva che però è ostacolata da almeno due scogli.

Il primo sono le intenzioni della società francese che potrebbe anche accettare di cedere un giocatore che in Provenza ha deluso ma non certo ad una cifra di saldo. Il secondo è rappresentato dall'ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno fino al giugno 2023 che Strootman percepisce. In questo caso, tuttavia, il Grifone vorrebbe proporre al centrocampista un contratto più lungo spalmandone lo stipendio.