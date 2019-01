Nonostante le secche chiusure da parte di Enrico Preziosi, il Napoli resta fortemente convinto di poter vestire d'azzurro Cristian Kouamè.



Dopo una prima parte di campionato vissuta da autentico protagonista, il giovane attaccante ivoriano del Genoa ha attirato su di sé le attenzioni di Carlo Ancelotti e del club di De Laurentiis il quale pare disposto a a tutto pur di portarlo all''ombra del Vesuvio.



Molto difficilmente però il ragazzo si sposterà da Genova prima della fine di questa stagione, vista la volontà della società rossoblu di valorizzarlo ulteriormente. Il Napoli ha tuttavia già pronto il piano giusto per battere la fitta concorrenza. De Laurentiis sarebbe infatti disposto ad accontentare Preziosi soddisfando la sua richiesta di 30 milioni di euro, magari inserendo nella trattativa qualche giocatore da utilizzare come parziale pedina di scambio. Inoltre Kouamè non arriverebbe subito a Napoli, pur venendo congelato già a gennaio, ma rimarrebbe al Genoa fino al termine di questa stagione.