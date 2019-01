La ricerca di due centrocampisti è tra i propositi del Genoa per questo inizio d'anno, come ha ammesso ieri lo stesso presidente rossoblù Enrico Preziosi.



Da Sturaro a Bertolacci, passando per Montolivo e Krunic tanti sono i nomi nella lista dei desideri del Grifone. Un elenco allungato dalla presenza di Josè Machin, mediano guineiano del Pescara.



Cresciuto nel vivaio della Roma, il classe 1995 è seguito da tempo anche dalla Sampdoria ma secondo quando raccontato da Gianluca Di Marzio sul proprio portale sarebbero i rossoblù la squadra in vantaggio nella corsa ad aggiudicarsene le prestazioni.