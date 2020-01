L'offerta che non t'aspetti. Ê quella che presto il Napoli potrebbe avanzare per Andrea Pinamonti, giocatore finito nel mirino di Giuntoli per compensare il possibile addio al Vesuvio di Fernando Llorente.



Se davvero, come sembra probabile, il centravanti basco dovesse lasciare nei prossimi giorni la formazione partenopea, la dirigenza punterebbe forte su un giovane attaccante nostrano. In cima alle preferenze di De Laurentiis e soci c'è Andrea Petagna della Spal ma la pista alternativa porta dritto dritto verso Pegli, dove il Genoa sta da settimane cercando una nuova collocazione per il ventenne di Cles.



L'eventuale trattativa per Pinamonti non sarà tuttavia una passeggiata e coinvolgerebbe attivamente, oltre al Grifone, anche l'Inter, fino al prossimo sabato formalmente proprietaria del cartellino della punta trentina.



Qualora il Napoli decidesse davvero di affondare il colpo sull'attuale numero 99 rossoblù dovrebbe dunque fare i conti anche con i nerazzurri versando nelle loro casse i 18 milioni concordati ad agosto con il Genoa per il riscatto obbligatorio che scatterà il primo giorno di febbraio. A favorire questa soluzione potrebbe essere però proprio Llorente, il quale potrebbe accasarsi alla corte di Conte semplificando notevolmente le questioni economiche della trattativa.