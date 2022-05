Tra i molti profili che il Genoa vorrà cercare di trattenere con sé malgrado la caduta in Serie B c'è anche quello di Leo Ostigard.



Il giovane difensore norvegese è arrivato a gennaio in prestito dal Brighton, club inglese con il quale ha tuttavia il contratto in scadenza a fine giugno.



L'idea del Grifone è quella di acquistare a titolo definitivo il giocatore per poi discutere con lui dell'eventuale permanenza o di una possibile partenza verso altri lidi.