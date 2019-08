Dopo aver salutato nella giornata odierna gli arrivi di Riccardo Saponara e Kevin Agudelo, i tifosi del Genoa ora fremono nell'attesa di poter fare altrettanto con il vero colpo ad effetto del mercato rossoblù: Lasse Schone.



Il regista danese ieri si è congedato dai suoi ormai ex sostenitori dell'Ajax con un post su Instagram nel quale annunciava anche la sua volontà di trasferirsi al Grifone. Club nel quale muoverà i suoi primi passi già domani, sbarcando in città e sostenendo il rituale delle visite mediche.



Dopo, come da tradizione, il 33enne scandinavo, che in rossoblù troverà ad attenderlo il connazionale e collega di reparto Lukas Lerager, firmerà il contratto che lo legherà per i prossimi due anni alla società più antica d'Italia.