Gran colpo di mercato per il Genoa, che è vicinissima a Lasse Schone, centrocampista classe 1986 dell'Ajax. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, i rossoblù avrebbero trovato l'accordo per il danese, in Olanda dal 2012. Con i lancieri, Schone ha disputato 171 partite, segnando 45 gol. Il suo arrivo, che porta qualità ed esperienza, potrebbe escludere quello di Lucas Biglia, regista del Milan cercato nelle scorse settimane dal Grifone.