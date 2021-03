Un contratto fino al 2025 che garantirà alle casse del Genoa una cifra a sette zeri da parte di una delle aziende di materiale sportivo più importanti d'Europa.



Il legame tra il club rossoblù e la Robe di Kappa, firmato nell'estate 2019, promette di essere non solo uno dei più longevi della nostra Serie A ma anche uno dei più remunerativi, se si escludono dal conto le grandi squadre metropolitane.



Per far comparire il proprio logo su tutte le divise ufficiali del Genoa, giovanili, squadre femminili ed esports-team compresi, l'azienda piemontese si è infatti impegnata a versare ogni anno, per sette stagioni, un milione e mezzo di euro netti. Un introito svelato dall'inchiesta comparsa questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, che ha analizzato gli incassi derivanti dalle sponsorizzazioni tecniche delle venti squadre di Serie A.



Togliendo milanesi, romane, Juventus, Napoli e Atalanta, club che possono far leva sull'importante vetrina europea e che anche e soprattutto economicamente viaggiano ad altri ritmi rispetto ai rossoblù, il Genoa arriva quarto nella graduatoria delle restanti società. A far meglio soltanto Torino, Sampdoria e Fiorentina, con quest'ultima che tuttavia può vantare su un bacino d'utenza ben più vasto di quello riservato al Grifone.