8 gol in 6 partite sono un bottino eccellente per un giocatore di soli 23 anni che è appena arrivato in Italia. Krysztof Piatek è la vera rivelazione di questa Serie A e il suo valore di mercato si è già alzato notevolmente. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante polacco del Genoa ora costa almeno 40 milioni di euro.