Si profila un ritorno al passato per Caleb Ekuban.



L'attaccante italo-ghanese del Genoa, prelevato in estate a titolo definitivo dal Trabzonspor, è sul piede di partenza dopo aver realizzato appena un gol nelle diciassette apparizioni in maglia rossoblù.



Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Besiktas, disposto già nelle prossime settimane a riportarlo in Turchia, dove ha giocato con buon profitto nelle scorse tre stagioni.