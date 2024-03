Genoa, Ekuban può rinnovare. Ma a una condizione

Marco Tripodi

Il rapporto professionale tra il Genoa e Caleb Ekuban potrebbe proseguire oltre la scadenza naturale dell'attuale contratto.



Malgrado le voci diffuse nelle scorse settimane relative ad un possibile divorzio a fine stagione tra il club rossoblù e l'attaccante italo-ghanese, le parti sarebbero al lavoro per provare a prolungare un legame destinato a sciogliersi il prossimo 30 giugno.



A pesare sul rinnovo di contratto dell'ex Trabzonspor non è tanto il suo rendimento, cresciuto sensibilmente nell'ultima stagione sotto le cure di Alberto Gilardino, quanto lo stipendio percepito dallo stesso. Ekuban, infatti, è attualmente uno dei giocatori più pagati dell'intera rosa rossoblù. Il suo salario supera il milione di euro netto a stagione, cifra che il Grifone, anche nell'ottica della politica di abbattimenti dei costi intrapresa ormai da tempo, vorrebbe rivedere al ribasso. Anche perché in caso di rinnovo non si potrebbe più contare sul ormai defunto Decreto Crescita che permetteva alla società di abbattere l'imposizione fiscale sul salario, adottata al momento dell'acquisto del giocatore dal campionato turco. Se Ekuban dovesse dunque accettare la proposta di ridurre gli emolumenti garantitigli dal Grifone l'accordo potrebbe trovare presto una soluzione. In caso contrario il giocatore sarebbe lasciato libero di accasarsi altrove a parametro zero.



Arrivato al Genoa nell'estate 2021, il trentenne nato a Villafranca di Verona è stato uno degli ultimi acquisti portati in Liguria dall'ex presidente Enrico Preziosi. In due stagioni e mezza in rossoblù Ekuban ha collezionato 70 presenze e sei gol tra Serie A, B e Coppa Italia.