Niente ritorno in Turchia, almeno per il momento, per Caleb Ekuban.



L'attaccante italo-ghanese che il Genoa aveva prelevato in estate dal Trabzonspor nei giorni scorsi sembrava vicinissimo a far rientro in Super-Lig, dove il Konyaspor era pronto ad accoglierlo.



Malgrado la felice esperienza nel paese euro-asiatico, in cui ha trascorso tre stagioni molto positive, il giocatore ha però rifiutato l'offerta del club biancoverde, convinto di potersi riscattare in Italia, magari anche lontano dal Grifone, dopo una prima parte di stagione assai negativa.