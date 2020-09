Colpo di scena nella trattativa per il passaggio di Jawad El Yamiq dal Genoa al Getafe.



Il difensore marocchino, che fino a ieri sembrava ad un passo dal club castigliano, ha all'improvviso modificato la propria destinazione, restando sempre in Spagna ma virando verso Valladolid.



Secondo Gianluca Di Marzio il 28enne di Khouribga, che nell'ultima stagione ha militato in prestito al Real Saragoza, starebbe già effettuando le visite mediche con i ​Pucelanos.