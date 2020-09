Comincia lentamente a svuotarsi l'infermeria del Genoa, affollatissima nei giorni scorsi.



Il report medico diffuso quest'oggi dalla società rossoblù informa infatti dell'ormai pieno recupero fisico da parte di capitan Mimmo Criscito, fuori ieri contro il Crotone ma pronto per tornare ad allenarsi con i compagni già da dopodomani.

Un rientro che permetterà al laterale campano di essere a disposizione di mister Maran per la trasferta di domenica pomeriggio nella sua Napoli.



Ancora un po' di pazienza ci vorrà invece per rivedere in campo Francesco Cassata. Reduce da una lesione di secondo grado al retto femorale anteriore della coscia sinistra patita nell'ultima gara dello scorso campionato, il centrocampista spezzino sarà nuovamente abile e arruolabile soltanto dopo la sosta per le nazionali di metà ottobre.



Restano incerti, infine, i tempi di recupero degli altri due infortunati del Grifone, Vittorio Parigini e Stefano Sturaro, entrambi alle prese con fastidi muscolari di diversa entità.