Genoa-Empoli LIVE, le formazioni ufficiali: Esposito e Miretti dal 1', Badelj e Cornet in panchina

con calcio d'inizio alle 15 di domenica 2 marzo al Ferraris di Genova e gara valida per la 27ª giornata di campionato in Serie A è fondamentale scontro salvezza fra due squadre divise in classifica da 9 punti. I toscani sono oggi terzultimi e vorrebbero cavalcare l'incredibile qualificazione in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus per tirarsi fuori dalla zona retrocessione. I rossoblu, invece, arrivano da un ko quasi immeritato contro l'Inter e vorrebbero ri-allungare sulla zona caldissima della classifica. Arbitra Massa, assistito da Mondin e Luciani con Prontera quarto uomo, Sozza e Marini al Var.

(4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Zanoli, Messias, Miretti; Pinamonti. All.: Vieira(3-5-2): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. All.: D'Aversa.Partita: Genoa-Empoli.Data: domenica 2 marzo 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.