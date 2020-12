Continua il periodo di lavoro extra il personale medico-sanitario del Genoa.



Ai tanti infortunati che da settimane affollano l'infermeria di Villa Rostan ieri si è aggiunto anche Vittorio Parigini.



Il 26enne piemontese non ha preso parte alla rifinitura sostenuta ieri dalla squadra in vista dell'appuntamento di questa sera contro la Fiorentina a causa di un risentimento muscolare che gli costerà la trasferta in Toscana.

La società rossoblù rende noto che le sue condizioni verranno valutate con più precisioni nei prossimi giorni.



In compenso Rolando Maran può sorridere per il recupero di Valon Behrami, tornato in gruppo dopo la contusione al ginocchio rimediata nei giorni scorsi.