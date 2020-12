Lunedì è ancora lontano maper la delicatissima trasferta in casa della Fiorentina. E l'esito non è dei più rassicuranti per Rolando Maran.Dei sette calciatori attualmente bloccati in infermeria, il Grifone conta di poterne recuperare soltanto uno, ossia. Il giovane centrocampista lombardoin vista dello scontro con i viola. Praticamente nulle invece le speranze di rivedere già al Franchi i lungodegenti Cassata, Criscito e Zappacosta, oltre agli acciaccati più recenti Perin e Marchetti. Decisamente lungo, infine, anche lo stop che attende Davide Biraschi, operato ieri alla spalla destra dopo la lussazione subita contro l'Udinese dieci giorni fa.