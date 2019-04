Sembra non esserci pace per Andrea Favilli.



Il giovane centravanti del genoa, prelevato in estate dalla Juventus, sta vivendo una stagione decisamente tribolata, costellata da continui infortuni che ne stanno limitando al minimo l'utilizzo.



Proprio quando la sua condizione fisica sembrava essere indirizzata verso il pieno reintegro in vista dei prossimi impegni del Grifone, l'ex attaccante dell'Ascoli si è nuovamente bloccato a causa dell'ennesimo guaio muscolare.



Difficile per il momento capire l'entità del danno anche se a sei settimane dalla fine del campionato appare quasi improbabile un suo rientro sul terreno gioco prima del fischio d'inizio della stagione.