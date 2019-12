Nella ridda di nomi che circolano attorno alla panchina del Genoa ne spunta uno nuovo: quello di Sven Goran Eriksson.



L'allenatore svedese, campione d'Italia con la Lazio nel 2001, dopo anni da giramondo nel corso dei quali ha allenato tra le altre le nazionali di Inghilterra, Costa d'Avorio e Filippine, sognerebbe il grande ritorno nel nostro paese, dove in passato ha guidato, oltre ai biancocelesti anche Roma, Sampdoria e Fiorentina.



Dopo aver contattato nelle scorse ore proprio la dirigenza viola, lo staff di Eriksson ha avanzato la propria candidatura anche con il Grifone. Il club rossoblù, che ha appena incassato il no di Ballardini, sta infatti sondando il terreno alla ricerca del sostituto di Thiago Motta, ormai prossimo all'esonero ufficiale.



I nomi più gettonati sembrano quelli di Diego Lopez e Davide Nicola, ma l'auto-candidatura di Eriksson, per quanto clamorosa, non è del tutto da escludere, soprattutto conoscendo la personalità spesso sorprendente di Enrico Preziosi.