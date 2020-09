La notizia bomba del calciomercato del Genoa sembra destinata a rimanere soltanto un'ammaliante suggestione di fine estate.



Il matrimonio tra il club più antico d'Italia e Danny Rose, 30enne terzino sinistro del Tottenham e della nazionale inglese, nonostante ciò che si dice Oltremanica difficilmente si farà. Ad escluderlo è il direttore sportivo rossoblù Daniele Faggiano che, secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, avrebbe fatto intendere come l'elevato ingaggio percepito dal giocatore (oltre 3,5 milioni di euro netti all'anno) risulti inavvicinabile per il Genoa.



Rose ovviamente piace parecchio al club ligure, e non potrebbe essere altrimenti visto il valore e la carriera dell'anglo-giamaicano. Ma a meno di clamorosi colpi di scena difficilmente il Grifone potrà garantirsi quello che a tutti gli effetti sarebbe uno degli acquisti dell'anno per l'intera Serie A.