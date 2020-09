Il Genoa ed Amin Younes sono sempre più lontani. L'attaccante del Napoli sembra aver ormai preso la decisione sul proprio futuro che con ogni probabilità lo vedrà protagonista con la maglia del Verona.



Niente matrimonio con i rossoblù, dunque, malgrado la lunga ed insistente corte portata nei suoi confronti da Enrico Preziosi e dai suoi uomini. Nessun dramma, comunque, dalle parti di Pegli dove l'alternativa al turco-tedesco è già stata individuata in Miha Zajc, vecchia conoscenza del nostro campionato.



Il 26enne trequartista sloveno, oggi in forza al Fenerbahce, vanta infatti un trascorso di due stagioni e mezza tra Serie A e B con la maglia dell'Empoli.



L'accordo tra il Grifone e il club turco è già stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro e anche con il giocatore non paiono esserci ostacoli. L'arrivo di Zajc a Genova è atteso per le prossime ore, probabilmente tra domani e sabato.