Il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Aspettiamo cosa ci dirà la Lega, per il buon senso non si dovrebbe giocare col Torino, ma se ci sarà una regola la rispetteremo. La regola dell’Uefa non specifica che la squadra non si può allenare, l’ATS a noi ha fermato gli allenamenti perché siamo tutti in quarantena. Non possiamo giocare sabato senza nemmeno un giorno d'allenamento. Genoa-Torino potrà essere recuperata in un’altra data siccome non facciamo le coppe europee".