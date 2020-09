Sembra tramontare in maniera definitiva l'ipotesi di vedere Mario Balotelli vestire la maglia del Genoa.



Dopo giorni di intensissime trattative che avevano portato l'attaccante bresciano e il club più antico d'Italia ad un passo dal dirsi reciprocamente sì, ora la trattativa pare essere improvvisamente naufragata.

I dubbi caratteriali e tattici avanzati da Rolando Maran nei confronti dell'inserimento di Supermario nel collettivo rossoblù sembrano aver avuto la meglio sul desiderio del patron Enrico Preziosi di portare a Genova l'ex punta della Nazionale, rimasto svincolato dopo la non felicissima avventura nella sua Brescia.



Nelle ultime ore, inoltre, il Grifone ha praticamente chiuso per l'ingaggio di altri due attaccanti. Dal Sassuolo arriverà in prestito Gianluca Scamacca, mentre dai russi del Rostov è stato acquisito l'uzbeko Eldor Shomurodov. Due innesti che vanno a sistemare il reparto avanzato, chiudendo contestualmente le porte ad uno sbarco di Balotelli.