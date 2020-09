Intercettato al Grand Hotel di Rimini, quest'anno sede del calciomercato, il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha rilasciato alcune breve ma interessanti dichiarazioni circa gli obiettivi del Grifone: "Younes è un giocatore valido che ci interessa - ha rivelato il dirigente a SportItalia - ma non sono trattative già chiuse o da chiudere, al pari di Giovinco e di Pavoletti".



Il ds rossoblù è poi tornato anche sul lungo corteggiamento nei confronti di Vincenzo Italiano non andato poi a buon fine: "Ci abbiamo parlato, ma era dello Spezia e resta lì. Dopo la promozione sono cambiati i piani. Ha fatto bene lì, puntavano su di lui ma sapevamo che sarebbe stata difficile come trattativa. I piani sono saltati quando il presidente Volpi lo ha invitato nella sua villa in vacanza. Il patron è molto carismatico".