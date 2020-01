"Il gol mi era mancato, tanto. Ma che mi era mancato soprattutto giocare una gara intera, avere continuità. Se giochi e non segni, lo accetti. Se non giochi, fai fatica. E il gol diventa il problema minore": a parlare è Andrea Favilli. L'attaccante del Genoa è tornato al gol in gare ufficiali giovedì sera contro il Torino, interrompendo un digiuno realizzativo lungo più di due anni: "È stata una liberazione - ammette al Secolo XIX - sono felice perché sono riuscito a dimostrare quel che valgo, che posso dare. Mi spiace non aver passato il turno, ci siamo andati vicinissimi. Ma la prestazione c’è stata ed è ciò che conta".



Infranto finalmente il lungo tabù con la porta avversaria Favilli è ora pronto a diventare protagonista del nostro calcio. Senza dimenticare i lunghi mesi di bui lasciati alle spalle: "Ci sono stati momenti duri. Ma da parte di presidente, dirigenti, allenatori e compagni non ho mai avvertito la minima pressione, ho sempre sentito fiducia anche quando mi infortunavo. Nessuno mi ha mai fatto pesare la cosa, sentivo che tutti erano con me. E questo mi ha aiutato. Piuttosto ero io il problema".



Ora però tutto sembra alle spalle e dopo la rete al Toro e l'assist fornito a Pandev con il Sassuolo domenica scorsa, Favilli è pronto a vivere un 2020 da protagonista: "Il 2020 è iniziato al meglio, per me e soprattutto per la squadra. Col Sassuolo 3 punti fondamentali e a Torino ce la siamo giocata con un rivale molto forte. Ora il Verona, dobbiamo fare risultato".