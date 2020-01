Mattia Destro ma non solo. L'asse di mercato tra Genoa e Bologna, accesosi nelle ultime ore grazie all'ormai imminente sbarco del centravanti marchigiano all'ombra della Lanterna, potrebbe presto coinvolgere un nuovo protagonista, destinato a percorrere al contrario il cammino che unisce il capoluogo ligure a quello emiiliano.



Tra gli obiettivi dei felsinei per rinforzare il proprio reparto d'attacco ci sarebbe infatti anche il nome di Andrea Favilli, giocatore ai margini della rosa del grifone e destinato a lasciare Pegli proprio per lasciare spazio a Destro.