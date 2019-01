“Spero che sia il mio anno”: reduce da un 2018 costellato d'infortuni Andrea Favilli, dal ritiro del Genoa in Andalusia, ripone grandi aspettative nei prossimi mesi. "Fisicamente sono in netta crescita - ha dichiarato l'attaccante al sito ufficiale del club - anche se non ho la condizione di chi ha giocato tutte le partite. Gli scampoli nelle ultime due gare hanno dato fiducia. Conto di tornare ai miei livelli e trovare continuità. Voglio dimostrare il mio valore per ripagare chi ha creduto in me”. Favilli è insomma pronto a dare il proprio contributo alla causa rossoblù: “Mister Prandelli sta spingendoci a diventare più squadra, come si dice in gergo. Presi individualmente abbiamo tante qualità, collettivamente abbiamo margini di miglioramento. Di sicuro nel girone di andata abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo”.