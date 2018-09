Andrea Favilli brucia le tappe e prova a tornare a disposizione del Genoa il prima possibile. Nonostante l'infortunio patito in Under 21 dieci giorni fa, l'ex centravanti della Juventus ai microfoni di Calciomercato.com si dichiara fiducioso circa i tempi di rientro in campo: “Mi sento bene. Dovrei tornare a lavorare in gruppo, forse già in settimana, e poi spero di non fermarmi più. E’ importante cercare di concentrarsi sui propri obiettivi. Sono una persona che non ha paura di mettersi pressioni da solo, anche se è bene vivere alla giornata e calarsi nel presente”.



Il giovane attaccante pisano si dice poi orgoglioso di indossare una maglia storica che prima di lui è stata portata sulle spalle da tanti illustri predecessori: “Il Genoa ha grande tradizione di attaccanti, anche questo ha influito sulla mia scelta. Non ho punti di riferimento specifici. Ho ammirato, come tanti, Milito: da piccolo mi faceva impazzire”.



Ora però il presente dell'attacco rossoblù ha la faccia pulita di Krzystof Piatek: "Sta meritando tutte le attenzioni che riceve - conclude Favilli - sta segnando tantissimo, è un giocatore veramente valido. Qualche volta potremmo anche giocare insieme…”.