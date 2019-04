Se ci si attendevano risposte importanti da Andrea Favilli le aspettative non sono andate deluse.



Impegnato con la Primavera di Carlo Sabatini, con la quale sta provando a ritrovare la forma migliore dopo mesi di calvario, il giovane attaccante del Genoa ha risposto subito presente realizzando due reti contro la Roma alla prima presenza da titolare in stagione.



Un'iniezione di fiducia fondamentale per un giocatore sul quale il club ha investito tanto che finora è stato solo una rapida comparsa nell'annata rossoblù: "Per prima cosa ringrazio mister Sabatini - ha detto il ragazzo al sito ufficiale del Grifone - lo staff e tutti i ragazzi della Primavera per il modo in cui sono stato accolto. E’ stato importante per me giocare tutti i 90 minuti, era da tempo che non capitava. Per un attaccante poi ritrovare il gol è sempre una iniezione di fiducia. E’ uno stimolo per dare il massimo e continuare a lavorare a tutta, con l’obiettivo di ritrovare la migliore condizione e poter essere presto di aiuto ai compagni”.



Il prossimo obiettivo ora è quello di tornare pienamente a disposizione di Cesare Prandelli in prima squadra, provando a dare il proprio contributo di gol ad un reparto offensivo decisamente sterile.