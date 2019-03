Cesare Prandelli potrà presto disporre nuovamente di Andrea Favilli.



Il giovane attaccante, fermo ai box da fine gennaio a causa di un guaio muscolare , dovrebbe infatti tornare ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni all'inizio della prossima settimana. Lo riferisce oggi Il Secolo XIX, specificando che il ritorno in campo del 21enne centravanti pisano potrebbe avvenire contro l'Udinese il prossimo 30 marzo.



L'ultima apparizione in campionato di Favilli risale allo scorso 21 gennaio, quando l'attaccante di scuola Juve giocò la mezz'ora finale della sfida interna contro il Milan. Da allora un guaio muscolare l'ha tenuto perennemente in disparte, non permettendogli di incrementare il magro bottino di 5 presenze finora collezionate in questa stagione.