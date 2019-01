Giuseppe Galli, procuratore di Giuseppe Pezzella, intervenuto ai microfoni di Radio Marte ha parlato del sempre più probabile passaggio del suo assistito al Genoa: "L'operazione non è ancora chiusa - ha spiegato l'agente - ma stiamo cercando di concludere. Lo sapete bene com’è: si inizia ma non si sa mai quando finisce, ma spero che in queste ore venga definito il tutto".



Galli ha poi speso parole di particolare stima nei confronti del giocatore attualmente in forza all'Udinese: "Pezzella è uno dei giocatori con il potenziale più forte in Italia. L’importante è che trovi un ambiente giusto ed un allenatore che gli dia fiducia. Sicuramente il Genoa ha fatto un grandissimo acquisto. Anzi, se dovesse andare e con diritto di riscatto, secondo me il Genoa avrebbe fatto un grandissimo acquisto”.