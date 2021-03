Attraverso una nota ufficiale, la Panini ha voluto precisare la questione in merito a una figurina di Davide Ballardini: "In effetti, quella distribuita ieri con il nostro comunicato stampa era solo una versione digitale non definitiva. Nella figurina stampata, che i collezionisti troveranno sabato prossimo 13 marzo nella bustina speciale abbinata a “Sportweek” e “La Gazzetta dello Sport”, il cognome di Ballardini è corretto. Ci scusiamo comunque con il mister del Genoa per questo piccolo inconveniente".