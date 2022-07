La telenovela finisce qui: da ieri Radu Dragusin è un nuovo giocatore del Genoa.



L'ufficialità non c'è ancora, ma ormai è davvero soltanto questione di ore. Nel frattempo ieri il giocatore proveniente dalla Juventus come parziale contropartita per il trasferimento di Andrea Cambiaso in bianconero, ha sostenuto ieri le visite mediche e successivamente ha firmato il contratto che lo legherà al club più antico d'Italia fino al 2027.



Difensore centrale, classe 2002, nazionale Under 21 della Romania, Dragusin entrò nel vivaio juventino a soli 16 anni, proveniente dal Regal Sport Bucarest. Dopo un paio di stagione con l'Under 23 bianconera in Serie C, nel 2020 ha collezionato le prime presenze in prima squadra, esordendo sia in A che in Champions League. La scorsa estate arrivò il prestito alla Sampdoria, seguito dal successivo trasferimento invernale alla Salernitana. Una doppia esperienza che gli ha permesso di scendere in campo complessivamente 20 volte nel nostro massimo torneo. A marzo è inoltre arrivata per lui anche la prima presenza in nazionale maggiore, nell'amichevole persa di misura contro la Grecia.