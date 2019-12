L'ipotesi di uno sbarco al Pescara di Federico Marchetti si fa sempre più concreta.



L'attuale terzo portiere del Genoa ha voglia di tornare a misurarsi con il campo dopo una stagione e mezza trascorsa in Liguria ad osservare compagni ed avversari quasi sempre dalla panchina.



Gli abruzzesi vorrebbero investire nel portiere veneto anche per permettere a Vincenzo Fiorillo di riprendersi in maniera definitiva e con tutta calma dal recente infortunio che lo costringerà a stare fermo per diverse settimane. La conferma del possibile approdo all'Adriatico di Marchetti è arrivata indirettamente proprio da Fiorillo: "Io non temo nessuno, perché so come lavoro - ha dichiarato il numero uno del Delfino al Messaggero - Sarebbe bello lavorare con un portiere con un passato del genere. Sarebbe un grande stimolo. Non mi darebbe fastidio e potrebbe anzi arricchirmi.