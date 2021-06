Il passaggio di Guglielmo Vicario dal Cagliari al Genoa appare ormai cosa praticamente fatta. I due club hanno infatti già raggiunto l'intesa per il trasferimento in Liguria del 24enne estremo difensore friulano e anche il ragazzo appare soddisfatto dall'ipotesi di svestire i panni di dodicesimo indossati quest'anno sull'isola per mettersi quelli del titolare.



Prima di affondare il colpo e definire l'operazione, tuttavia, il Grifone vuole attendere ancora qualche giorno. La speranza della dirigenza genoana continua infatti a restare quella di riportare a Pegli Mattia Perin. Trattativa difficile, quella con l'Airone di Latina, complicata soprattutto dalle richieste economiche di una Juventus disposta a liberare il giocatore soltanto a titolo definitivo e non più in prestito come accaduto nell'ultimo anno e mezzo.



Soltanto qualora l'estremo tentativo rossoblù di vestire nuovamente Perin con i colori con cui è cresciuto dovesse andare a vuoto, Preziosi e soci virerebbero decisi su Vicario, salutando definitivamente il 28enne pontino.