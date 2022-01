Questa sera al Franchi, contro la Fiorentina,è pronto a fare il suo debutto da allenatore in quella Serie A a lungo frequentata nel corso della sua carriera da giocatore.Ma la permanenza del giovane tecnico francese sulla panchina del Genoa è destinata ad avere vita breve. Del resto la stessa società, nel comunicato stampa in cui si annunciava l'esonero di Andry Shevchenko, ha definitoal duo composto oltre che da Konko anche dal suo collaboratore Roberto Murgita. Tutto dunque lascia presupporre che, o al più tardi mercoledìIl nome in pole position per sedersi sulla panchina più instabile d'Italia è sempre quello diL'italo-tedesco è il prescelto dal team manager Johannes Spors ma la trattativa, benché ben avviata, appare tutto fuorché scontata. Labbadia ha infatti ancora un contratto in essere con l'Hertha Berlino, club guidato nella passata stagione. Prima di accettare una nuova proposta il tecnico assiano dovrà quindi risolvere il precedente legame. Aspetto solo puramente formale.Stando a quanto riporta la stampa tedesca, infatti,per svincolarsi dal club. Una situazione che qualora non dovesse sbloccarsi a breve rischierebbe di allungare ulteriormente i tempi dell'insediamento a Pegli del 55enne ex centrocampista anche del Bayern.Se ciò dovesse accadere il Genoa prolungherà il mandato ad interim di Konko, pur continuando a vagliareTra quest'ultime appare poco probabile quella emersa nei giorni scorsi relativamente ad un possibile ingaggio di Dejan Stankovic. Un profilo, quello del serbo, troppo simile a quello di Shevchenko per essere in grado di convincere la dirigenza rossoblù a puntare nuovamente su un grande ex campione del nostro campionato con poca esperienza in panchina.