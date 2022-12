13 gol l'una, 10 l'altra. La sfida in programma domenica sera a Marassi tra Genoa e Frosinone non sarà soltanto un big match che metterà di fronte la quarta e la prima forza del campionato cadetto. Quello tra liguri e ciociari sarà anche l'incrocio tra le due migliori difese di Serie B.



Da una parte i rossoblù di casa che malgrado una prima parte di torneo al di sotto delle aspettative hanno dimostrato di possedere una difesa decisamente ermetica, concedendo appena tredici gioie in 17 gare agli avversari di turno; sull'altro fronte c'è la sorprendente capolista Frosinone che di reti fin qui ne ha incassate anche meno, appena dieci. Entrambe le formazioni arrivano inoltre da due gare in cui sono riuscite a mantenere la propria porta inviolata. Una mini-striscia positiva che per il Genoa corrisponde all'approdo sulla sua panchina di Alberto Gilardino.



Anche se sarà una sfida ad alta quota, dalla gara di Marassi è dunque lecito attendersi poche emozioni, almeno dal punto di vista realizzativo. La speranza di tutti, soprattutto di chi osserverà la gara senza coinvolgimenti emotivi, è tuttavia che dal duello non esca il risultato più scontato e meno quotato dai bookmakers: uno 0-0 che farebbe la gioia dei portieri ma non certo degli attaccanti.