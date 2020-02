Paolo Ghiglione ha parlato quest'oggi al sito ufficiale del Genoa. Queste le sue parole in vista della gara di domenica contro il Cagliari: “Le prestazioni con Fiorentina e Atalanta regalano fiducia, personalmente sono contento di giocare con continuità. Domenica affrontiamo un’ottima squadra come il Cagliari, una grande occasione per puntare ai tre punti. Con mister Nicola abbiamo fatto un salto di qualità a livello caratteriale. Ha portato un pizzico di determinazione in più, al di là dei suoi principi di gioco. Continuiamo così. Si respira una sana competizione nel gruppo, siamo in due per ogni ruolo".



Il laterale lombardo ha poi parlato del rapporto che lo lega al Grifone: "Il Genoa ha creduto in me quando ero un ragazzino. Mi ha dato tanto… La salvezza va costruita nelle partite in casa. E dandosi da fare per centrare un bel colpo fuori…”.