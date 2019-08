Nella prima amichevole in Italia e contro una squadra italiana di questa estate, il Genoa piega a domicilio l'Audace Reggio, nuova denominazione della celebre Reggiana in occasione della partita che celebra i cent'anni dalla fondazione dello storico club amaranto.



2-1 il risultato finale a favore dei rossoblù che si impongono su un campo a limite della praticabilità grazie alle reti di Ghiglione nel primo tempo e di Pinamonti ad inizio ripresa. Nei minuti conclusivi, dopo che il neoentrato Pandev ha sfiorato il terzo gol facendosi fermare dal.palo, i padroni di casa dimezzano lo svantaggio con lo spezzino in prestito Haruna.



Da segnalare tra i rossoblù i debutti dei nuovi arrivati Saponara, in campo dal primo minuto, e Agudelo, subentrato a metà del secondo tempo. Presente in panchina ma non utilizzato anche Lasse Schöne, alla prima uscita ufficiale con la divisa del Grifone.



Stasera alle 18 nuove test per Criscito e compagni attesi a Cavriago dall'amichevole con la Massese.



TABELLINO:

RETI: 34′ pt Ghiglione (G); 7′ st Pinamonti (G), 37' st Haruna (R).



REGGIANA: Voltolini; Spanò, Rozzio, Espeche; Libutti, Rossi, Varone, Staiti, Santovito; Rodriguez, Scappini. All.: M. Alvini.



GENOA: Radu; Biraschi (28' st El Yamiq), Zapata (28' st Romero) , Criscito (28' st Rizzo); Ghiglione (28' st Romulo), Radovanovic, Lerager (28' st Agudelo), Saponara (28' st Pandev), Barreca (28' st Jagiello); Kouame (28' st Gumus), Pinamonti (28' st Sanabria). All: A. Andreazzoli.



ARBITRO: Meraviglia di Pistoia.