Il Cagliari punta dritto su Paolo Ghiglione per rinforzare la propria fascia destra. L'esterno lombardo del Genoa, non convocato da Davide Ballardini nelle prime due partite ufficiali di questa stagione, è stato messo ufficialmente sul mercato dal Grifone ma la sua attesa di un nuovo club sarebbe oramai agli sgoccioli.



Il club sardo, che da settimane sta sondando diversi profili per le corsie laterali, sembra essersi convinto a portare il 24enne sull'isola e nelle prossime ore potrebbe portare l'affondo decisivo, acquisendone il cartellino a titolo definitivo.