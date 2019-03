Settimana senza riposo quella appena iniziata per il Genoa che già questa mattina è sceso sul campo di Pegli per sostenere il primo allenamento in vista della trasferta di sabato con il Parma.



Seduta prevalentemente di scarico quella che ha visto attivi i rossoblù reduci dal deludente pareggio senza reti con il Frosinone.



Poche indicazioni utili Dunque per Cesare Prandelli che difficilmente, come lui stesso ha annunciato ieri nella conferenza post partita, riuscirà a recuperare anche solo uno dei tre infortunati di lungo corso che occupano da tempo l'infermeria del grifone: Mazzitelli, Favilli e Lapadula.