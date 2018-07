Un piccolo giallo di mercato potrebbe movimentare nelle prossime ore la fin qui tutto sommato tranquilla estate del Genoa.



Dalla Spagna arriva infatti l'accusa del Malaga nei confronti del club rossoblù, reo, a detta degli andalusi, di aver aggregato al proprio organico il centrocampista Esteban Rolon senza il consenso preventivo della sua ex squadra. La notizia viene riportata dall'edizione online del quotidiano locale La Opinion de Malaga, il quale spiega come nonostante ci sia un'intesa tra le due società per il trasferimento in Italia del centrocampista argentino formalmente non sia stata ancora firmata alcuna carta che dia il via libera al giocatore per unirsi ai suoi futuri compagni.



Una vicenda che, sempre secondo la testata iberica, "a Malaga preferiscono considerare come un aneddoto" e che in quanto tale non dovrebbe mettere in discussione un'affare che porterebbe nelle casse del club delle Boquerones circa 4 milioni di euro.