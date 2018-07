L'arrivo improvviso è un po' a sorpresa di Esteban Rolon, prelevato ieri dal malaga, non spegne le speranze del Genoa di mettere a disposizione di Davide Ballardini un uomo d'ordine per il suo centrocampo.



L'obiettivo primario resta quello di riportare a pegli, questa volta in maniera definitiva dopo il prestito della passata stagione, Andrea Bertolacci. Tuttavia la trattativa con il Milan registra in questo momento una lunga fase di stallo, dovuta anche ai cambiamenti societari in atto tra i rossoneri.



In ogni caso non sarà certo il 23enne argentino a compensare il mancato arrivo del regista romano. Casomai a farli posto in rosa potrebbe essere Stephane Omeonga, destinato a finire in prestito in una delle molte piazze di Serie B che da tempo gli hanno messo gli occhi addosso.



Ieri incontro tra il d.s. Perinetti e la Juve per limare gli ultimi dettagli per Favilli. Si aspetta la fine delle amichevoli negli States anche per Lisandro Lopez del Benfica.

Il Parma per la difesa chiude per Rossettini (Genoa), chiesto anche Simic alla Sampdoria.