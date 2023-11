, allenatore del Genoa, dopo la sconfitta nel finale sul campo del Frosinone è intervenuto a DAZN: "Stasera è durissima analizzare questa gara per quello fatto vedere in partita, per l'atteggiamento, la voglia di andare a prendersi il risultato. A tratti abbiamo dominato il gioco, ci sono state 5-6 palle pulite in zona gol."."Soprattutto fuori casa non riusciamo a capitalizzare tutto quello che di buono creiamo. E' un miglioramento che dobbiamo fare velocemente, dovremo essere bravi a fare questo passo in avanti"."Le richieste erano queste. Sappiamo la sua qualità e la sua forza, lui e la squadra hanno interpretato nel migliore dei modi la partita. Questa sconfitta deve esserci da insegnamento. Dobbiamo lavorare tanto, ma oggi abbiamo interpretato bene la partita e non posso rimproverare nulla ai ragazzi, a parte il secondo gol del Frosinone"."Sappiamo di dover fare qualche colpo fuori casa, questa è la volontà nostra naturalmente. Sull'analisi a caldo della partita, credo che questa sia tra le migliori gare fatte in trasferta, sulla costruzione e sulla volontà difensiva. Questo è un aspetto positivo che dovremo portarci dietro"."Valutiamo, vediamo. Abbiamo giocatori fuori, non solo lui, faremo delle valutazioni"."Per Albert è più lunga, faremo delle valutazioni anche per lui".