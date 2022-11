Tra i volti nuovi della Sampdoria attuale c'è anche quello di Bruno Amione, 20enne difensore argentino in grado di farsi ammirare nelle ultime uscite dei blucerchiati.



Giunto in prestito in estate dall'Hellas Verona dopo aver trascorso una positiva stagione alla Reggina, il centrale cresciuto nel Banfield ha raccontato al Secolo XIX come Genova fosse in qualche modo già da tempo la città del suo destino. A lungo inseguito dal Genoa negli anni passati, che in lui vedeva l'erede per percorso e caratteristiche di Cristian Romero, il suo matrimonio con i rossoblù non si mai concretizzato, seppur giunto ad un passo dal reciproco sì. Un mancato dubbio del quale Amione non rimpiange l'epilogo: "A Genova sto bene, sarei dovuto venire al Genoa feci anche le visite mediche ma ora sono felice di essere alla Samp, ho detto subito sì. Sono in prestito secco ma se ci fosse l'opportunità mi piacerebbe restare".