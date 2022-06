Tra i tanti giocatori del Genoa che torneranno a Pegli dopo aver terminato il proprio periodo di prestito altrove ci sarà anche Abdolulaye Touré.



Il centrocampista francese, acquistato un anno fa dal Nantes per 4 milioni di euro, dopo una prima parte di stagione assolutamente deludente era stato ceduto temporaneamente a gennaio al Karagümrük, club turco a cui contestualmente era stato girato anche un altro rossoblù, Davide Biraschi.



Ora entrambi rientreranno alla base ma mentre il difensore romano ha alte percentuali di permanenza, per il mediano transalpino le possibilità di riallacciare il filo interrotto in inverno sono molto basse. La dirigenza rossoblù è al lavoro per trovare una destinazione, possibilmente a titolo definitivo, che trovi il gradimento del giocatore. Difficile che essa possa essere ancora il Karagümrük, dove l'esperienza di Touré non è stata esattamente indimenticabile, come dimostrano le solo due gare disputate per intero. Più facile, invece, trovare estimatori in Francia, dove il giocatore ha trascorso gran parte della sua carriera disputando anche diverse stagioni ad alto livello.